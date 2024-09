Coluna SMED: É hora de “EstudAr” com os personagens mais divertidos!

Já imaginou as crianças estudarem e realizarem suas atividades escolares acompanhadas de personagens divertidos? Esta é uma das oportunidades que os estudantes araucarienses receberam com o material estruturado EstudAr.

O EstudAr, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, iniciou-se em 2021, abrangendo os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Nessa época, pensou-se que alguns personagens poderiam fazer parte do material e acompanhar a jornada escolar dos estudantes durante o ano letivo.

Dessa forma, foram pensados e criados personagens inspirados em árvores típicas da nossa região. O resultado foi surpreendente: personagens interessantes e criativos, além de divertidos. Com aspectos gráficos atrativos, eles contribuíram para o aumento do interesse dos estudantes, já que os acompanham nas atividades do cotidiano escolar.

Os primeiros personagens criados foram Augusto Folha e Andrea Albus, inspirados nas árvores Araucária e Ipê Amarelo, respectivamente. Em 2023 foram criados outros dois personagens para acompanhá-los nessa jornada: a Aurora Harumi Persica, baseada no Pessegueiro, e Alex Guarani, na Erva-mate.

O material foi ampliado para outros componentes curriculares. Um deles foi o de Língua Inglesa, para o qual foi criado um personagem que representa uma criança migrante vinda do Canadá, cuja primeira língua é a inglesa: o Maple Saccharinum, que foi inspirado na árvore Bordo e suas folhas de formato anguloso. No mesmo material, foi incluída a personagem Lucy Aroeira, a professora de Língua Inglesa da turma, inspirada na árvore Aroeira, presente na nossa região.

Já para o componente do Ensino Religioso, foram criados quatro personagens, representando cada matriz religiosa, inspirados em árvores consideradas sagradas dentro de suas crenças. A Sara Magnólia, inspirada na árvore Figueira de Bodhi e representante da matriz oriental, o Olívio Oliveira, na árvore Oliveira e representante da matriz ocidental, o Ceiba Sumaúma, na árvore Sumaúma, da matriz indígena e a Doliaria Adimu, na árvore Gameleira, da matriz africana.

Paralelo a isso, são divulgados no material, QR codes que direcionam professores e estudantes ao projeto ConectAr, canal criado pela SMED para divulgação de vídeos educativos. Dentro dessa proposta, surgiram os personagens “conectados”, os irmãos gêmeos Vivi Conectad@ e César Arautube, cujas características são ligadas à tecnologia digital. Os nomes foram escolhidos por estudantes da rede municipal de ensino para homenagear cientistas brasileiros.

Todos os personagens foram criados com muito carinho, estudo, dedicação e criatividade, pensando nos nossos estudantes e em gerar maior interesse na aprendizagem, trazendo para a rotina de estudos momentos mais inspiradores e descontraídos.

Por fim, vale lembrar que o material estruturado EstudAr já ganhou um Prêmio Gestor Público no ano de 2022, o que reflete sua importância e configura um avanço nas políticas públicas voltadas para boas práticas e melhoria da aprendizagem dos estudantes araucarienses.

Edição n.º 1434.