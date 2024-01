Coluna SMED: Retrospectiva – Educação de Araucária

O ano de 2023 foi marcado por mais conquistas históricas e novos incentivos na educação de Araucária, não é para menos, são 7 anos de reestruturação nesta área.

A cidade vem ao longo dos anos destas duas gestões vivenciando mudanças significativas na Educação. São obras, reformas, revitalizações, aquisição de brinquedos, livros de literatura, materiais de consumo que trazem melhorias na realidade das crianças/estudantes da nossa cidade.

De encher os olhos da população, podemos relatar o balanço positivo com a entrega em 2023 do Cmei Profª Alice Montrezol e a ampliação da APAE, a execução da obra de mais 11 unidades educacionais ( EM Egipciana, EM Ayrton Senna, EM Nadir, Cmei Maria de Lourdes, EM Eglé, EM João Leopoldo Jacomel, Cmei Verônica Hass – ampliação, Cmei Vitório/Vila Angélica, EM Alderico, EM João Sperandio e a EM Marcelino) e com o agendamento de mais 3 grandes obras na educação (EM Ibraim, Cmei Jacqueline Carterie, Cmei Maria Arlete – Guajuvira), totalizando 16 equipamentos educacionais com significativas intervenções. Já para 2024, conforme, PCA e a LOA outras Unidades que aguardam documentação (liberação IAT, habite-se e alvará) entrarão em licitação, ou seja, mais 5 edificações, além de fechamentos de pátios de alguns Cmeis que estão em fase final de projeto na Secretaria de Planejamento, ou seja, em tão pouco tempo é muita ação visando o desenvolvimento educacional no município.

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Educação – Departamento de Alimentação Escolar investiu mais de 75% da verba do FNDE com a Agricultura Familiar, com 76 credenciamentos de produtores, além do desenvolvimento de atividades de aceitação dos cardápios e controle do desperdício em todas as escolas durante o ano letivo. Já pelo Departamento de Transporte Escolar, para garantir o acesso e permanência na escola, disponibilizou duas modalidades de transporte, o primeiro é o transporte gratuito por meio dos recursos advindos do PNATE e do PETE. A segunda é o Programa Passe Livre Estudantil (EDUCARD), que garante a isenção tarifária no transporte coletivo ao aluno matriculado na rede pública de ensino.

Ressalta-se também a oferta do Tempo Integral, a qual aumentou em 2023, com 4529 estudantes matriculados. Para 2024 a previsão é de ampliar para 4923 e, assim que a EM João Leopoldo Jacomel finalizar, serão aproximadamente mais 296 estudantes matriculados nesta modalidade de ensino.

Para além deste desafio, os impactos da pandemia persistiram e dentre as diversas estratégias para lidar com a recomposição das aprendizagens, tivemos o lançamento do material estruturado – ESTUDAR – para o 3º ano, língua inglesa e ensino religioso, com formação de excelência para os professores utilizarem este material. Para além, tivemos o lançamento da Pasta Araucária – Material pedagógico de arte, os Livros para a Educação Infantil e a construção, análise e aprovação dos Regimentos Escolares. Tudo isso somado àquela boa dose de criatividade por meio das formações in loco, seja de musicalização, psicomotricidade, contação de história, visitas técnicas das nutricionistas, mediações, diálogos com as famílias imigrantes, com o tecendo olhares, entre outros.

Não é fácil inovar e avançar na Educação, principalmente em tão pouco tempo e em prol da equidade. Porém, Araucária conseguiu transformar a realidade investindo em três pilares: nas crianças/estudantes (anualmente zerando as filas de espera para creche idade não obrigatória, ISSO MESMO, nenhuma criança fora da Escola), nas unidades educacionais (novas estruturas, autorização de funcionamento, materiais específicos) e nos profissionais da Educação (formação continuada, garantia da hora-atividade, permanente contratação e em 2024 o concurso público para professor). Com diálogo, atenção e destinando os recursos para os locais corretos, as famílias puderam ver e sentir seus interesses sendo atendidos. Cuidando das crianças, estamos investindo no futuro de nossa cidade!

Edição n.º 1396