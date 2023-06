Com pizzas que são sucesso, Pizzaria Doney completa cinco anos de existência

A fama que leva todo mundo à Pizzaria Doney, surgiu das mãos dos empreendedores Osney e Viviane. A dedicação do casal levou a uma receita de pizza perfeita, cujo segredo não está apenas na massa, mas nos recheios variados e saborosos. Comemorando 5 anos de sucesso neste mês de julho, a pizzaria continua surpreendendo até o paladar dos mais exigentes com seus mais de 50 sabores de pizzas salgadas, mais de 20 pizzas doces, além dos calzones tradicionais e especiais.

Atendendo nesta jornada as necessidades e exigências de seus clientes, a Doney trabalha com produtos de qualidade e seu atendimento é diferenciado, dois fatores que conquistaram o respeito de todos. “Aqui os desafios são constantes, mas estamos o tempo todo buscando aprimorar nossos serviços para poder atender nossos clientes da melhor forma possível, com novidades e, acima de tudo, respeitando também os nossos colaboradores e fornecedores”, afirmam os proprietários.

Quando a pizzaria iniciou suas atividades, no dia 6 de julho de 2018, em um espaço localizado na Rua das Flores, no bairro Campina da Barra, seus empreendedores mal podiam imaginar que o sucesso seria quase que imediato. Tanto que em menos de 1 ano o espaço ficou pequeno e precisou expandir, e em menos de 3 anos, exatamente no dia 17 de junho de 2021, a Doney já inaugurava a sua segunda unidade, no bairro Fazenda Velha (CSU). “Com humildade, sabemos que ainda temos muito a aprender, porque estamos em um mercado bastante competitivo. A gastronomia está sempre se transformando e a Doney busca acompanhar essa evolução, pesquisando novos sabores, novos temperos, levando aos clientes pizzas criativas e com ingredientes de alta qualidade e diferenciados”, afirma Osney.

São mais de 70 sabores de pizzas, entre salgadas e doces.

Comemoração

Para celebrar a consolidação como uma das pizzarias mais queridas de Araucária, bem como os bons resultados obtidos ao longo dos cinco anos, a Doney está com promoções especiais de aniversário. Durante todo o mês de julho, de segunda a quinta-feira, a pizza grande nos sabores tradicionais, com 8 fatias, sai por apenas R$29,90. “Na quinta-feira, 6 de julho, que será o dia exato do aniversário da Doney, nossos clientes poderão curtir música ao vivo e promoção no rodízio, que terá desconto de 20% para quem fizer reserva. Esperamos todos vocês para comemorar conosco esta data tão especial”, convida o casal.

Pizzaria possui um ambiente amplo e ao mesmo tempo acolhedor.

Serviço

As unidades da Pizzaria Doney estão localizadas nos seguintes endereços: Loja 1 – Rua das Flores, 543, bairro Campina da Barra – telefones 3643-4047 e WhatsApp 99593-9063; Loja 2 – Rua Pedro de Alcântara Meira, 97, bairro Fazenda Velha (CSU) – telefones 3048-1743 e WhatsApp 98434-9868. O horário de atendimento nas duas unidades é das 18h às 23h30 e aos sábados até a meia noite.

Quer conferir o cardápio completo da Pizzaria Doney? Acesse o site www.pizzariadoney.com.br ou baixe o App “Pizzaria Doney”, nas versões Android ou IOS. A pizzaria também está no IFood e nas redes sociais, onde você poderá acompanhar todas as novidades e promoções: Facebook e Instagram @pizzariadoney.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1369