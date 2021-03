Comerciantes se unem para arrecadar chocolates para famílias carentes

As doações poderão ser feitas na Letra.Cor ou na Casa do Agricultor. Foto: divulgação

Doar é um ato de amor e, neste momento de crise, mais do que nunca, o gesto pode mudar a realidade de algumas famílias. A Letra.Cor, em parceria com outros estabelecimentos comerciais da cidade, quer tornar a Páscoa das crianças do Jardim Alvorada mais doce. Por isso lançou a campanha Páscoa Solidária, que teve início na semana passada. Os organizadores não imaginavam que a ação despertaria o espírito solidário em tantas pessoas. A adesão foi grande e se continuar nesse ritmo, muitas famílias e crianças serão beneficiadas.

A campanha está arrecadando alimentos não perecíveis e chocolates. As doações podem ser feitas até a próxima terça-feira, 30 de março, e entregues na Letra.Cor, localizada na Rua Rosália Kaminski, n° 44, no Porto das Laranjeiras ou na Casa do Agricultor, que fica na Avenida Independência, n°105, no mesmo bairro. Todo mundo que contribui ainda concorre a uma cesta recheada de doces da Brigaderia Chic, no valor de R$200. “Pedimos ajuda para que esta campanha seja ainda maior do que imaginávamos”, diz Lenise, uma das organizadoras.

Além da Casa do Agricultor e da Brigaderia Chic, a campanha conta com apoio da Classy Fashion Store, Studio Gü Santos Cílios e Sobrancelhas, Rangoo Comida de Boteco, i9 Salgados e Bendita Spa da Beleza. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99818-4651.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021