Comunidade de Campina das Pedras fará Passeio Ciclístico e Caminhada para homenagear padroeira

No domingo, 29 de agosto, a comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, de Campina das Pedras, fará um evento diferente dos que costuma realizar, para homenagear a sua padroeira. O 1º Passeio Ciclístico e Caminhada, com benção de bicicletas, terá concentração às 7h30, benção das bikes às 8h e saída na sequência, para um percurso de 5km de pedalada ou caminhada. Haverá venda de água e lanches no local.

Que tiver interesse também poderá adquirir a camiseta personalizada do evento, no valor de R$ 50,00, e contribuir com a manutenção da capela. Segundo os organizadores, em tempos difíceis de pandemia, onde a realização de eventos nas comunidades não é possível, o jeito é organizar ações ao ar livre e com os devidos cuidados (uso de máscara e distanciamento). “Teremos um momento diferente, na companhia dos amigos, e ao mesmo tempo iremos homenagear nossa padroeira, cujo dia será lembrado na quinta-feira, 26, com a celebração de uma missa às 19 horas, na capela localizada na Avenida Independência, 4033, Campina das Pedras”, convida a organização. Mais informações pelo fone (41) 99626-0288.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021