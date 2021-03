Comunidade de Guajuvira reclama de abandono de prédio público

Compartilhe esta notícia:

Prefeitura disse que avalia o que deverá ser feito naquele imóvel. Foto: divulgação

A situação de abandono em que se encontra o imóvel que abrigava a Subprefeitura de Guajuvira, na área rural de Araucária, está deixando os moradores da localidade incomodados. A oficina de costura, que funcionava no local, também foi largada às traças. Vândalos depredaram o prédio e roubaram torneiras, fechaduras, fios de cobre e vários outros materiais. “Desde que a Subprefeitura fechou, isso aqui foi abandonado, não tem manutenção, ninguém cuida, o mato está invadindo o pátio, e não é por conta da pandemia, o abandono vem de muito antes disso”, reclamou uma vizinha.

Outro morador disse que o prédio é grande, teria estrutura para abrigar cursos e outras atividades para a comunidade. “A oficina de costura é um exemplo, já ajudou tantas pessoas e agora está lá, abandonada, apenas juntando lixo. “Aqui ainda está sendo distribuído o leite para a população, mas logo até isso será cortado, porque o prédio já está sem água e luz, e em breve, se nada for feito, não terá mais nem teto e paredes A gente só quer mais atenção por parte da administração.”, comentou.

A Prefeitura de Araucária explicou que há alguns anos as sub-prefeituras foram desativadas, em conformidade com orientações do Ministério Público. Mas adiantou que nesse momento realiza estudos de viabilidade para realocar alguns serviços nos próprios municipais.

