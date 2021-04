Conferências locais de saúde terão início no mês de maio

O Conselho Municipal de Saúde de Araucária (Comusar) divulgou nesta sexta-feira, 23 de abril, o calendário com as datas e horários das Conferências Locais de Saúde, que serão realizadas nas Unidades Básicas do município. A primeira será no dia 15 de maio, em Colônia Cristina, e o encerramento será no dia 1° de junho na UBS Costeira.

O presidente do Comusar, Lucas Foltz explica que serão discutidos temas importantes nas conferências locais como: atenção primária; redes de atenção; novas tecnologias em saúde; vigilância em saúde; gestão participativa; controle social e descentralização da gestão; financiamento, política de desenvolvimento de pessoas e educação permanente.

“Serão reunidas as sugestões enviadas pela população, tanto nos formulários das Unidades de Saúde, quanto preenchidos de forma online. Cada Conferência local aprovará e apreciará até 18 propostas para a Conferência Municipal de Saúde”, explica Lucas.

O Comusar ainda não definiu se as Conferências Locais serão realizadas de forma presencial ou online. “Tudo vai depender da questão epidemiológica e do Decreto que estará em vigor no momento. Se não for possível fazer de maneira presencial para toda a população, nós iremos realizar somente com os candidatos do Conselho local que são um grupo menor, ou então de forma virtual”, ressalta o presidente. Assim que for definido será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura e nas próprias UBS´s.

Inscrições

As entidades que tenham interesse em fazer a inscrição para as Conferências locais, devem ler o regulamento no site do Comusar CLIQUE AQUI e verificar os procedimentos necessários. As pessoas físicas devem se inscrever no momento da conferência.

Serviço

O telefone do Comusar é o (41) 3614-7722.

Calendário

