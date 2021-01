Confira a programação dessa semana do Projeto É Cultura

Compartilhe esta notícia

A Prefeitura divulgou a programação cultural que será transmitida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Araucária (SMCT) nesta semana em suas redes sociais (link CLIQUE AQUI). Os materiais farão parte da programação da SMCT, escolas e espaços públicos pelo período de 24 meses e integram o projeto “É Cultura”. Esse acervo cultural é referente às contratações realizadas via Lei Aldir Blanc, que permite subsídio ao setor cultural por meio do decreto federal 10.464/20. A agenda de cada semana será divulgada conforme a realização dos sorteios para apresentação.

12-01 / 19h PALESTRA Processos de Criação e Trajetória do Dj Willian Avelar de Ornelas

Palestrante: Willian Avelar de Ornelas

Um vídeo de 60 minutos foi elaborado com narrativas e explanações do DJ Willian e intercaladas com vídeos de acervo pessoal para contar sua trajetória artística. Além disso, o material aborda um pouco da cultura do Vinil e Cultura do Sound System.

14-01 / 19h OFICINA O Caminho Do Som – Física da música e projeção de caixa acústica

Oficineiro: Willian Avelar de Ornelas

A oficina tem como objetivo a apresentação de conteúdos básicos sobre a parte física da música. Os participantes serão convidados a vivenciar uma situação de projeção de caixa acústica com uso de um

Software gratuito, para que possam, posteriormente, levar esse conhecimento ao seu dia a dia.

16-01 / 19h APRESENTAÇÃO CULTURAL com THIAGO DE SOUSA

Thiago de Sousa, iniciou sua carreira artística em 2010. Regionalista, participou de vários projetos artísticos na cidade e desde então vive exclusivamente de seus trabalhos artísticos. Toca guitarra, violão, baixo, piano, flauta, percussão, canta, compõe, faz produção musical e também foi professor de música. Atuou como vocalista, baixista e compositor na Banda Corpo Fechado; participou da Banda Cobaias Rock Club como vocalista; foi guitarrista e arranjador musical da Banda Sr. Barão.

Texto: PMA