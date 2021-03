Conselheiro tutelar está na UTI em decorrência da Covid-19

Compartilhe esta notícia:

Vanderlei Chefer está internado no HC desde sábado, 6 de março. Foto: divulgação

E o que era “só” um vírus que havia atingido uma certa cidade da China está cada vez mais perto das pessoas com quem convivemos. Nesta quarta-feira, 10 de março, quem acabou tendo que parar num leito de UTI em decorrência do agravamento da doença foi o conselheiro tutelar Vanderlei Chefer.

Irmão do vereador Vagner Chefer (Podemos), Vanderlei foi internado no último sábado (6), no Hospital de Clínicas, em Curitiba, com certa dificuldade para respirar. Seu quadro apresentou certa piora na segunda-feira e ele já precisava de oxigênio auxiliar para se manter estável.

Ontem, porém, houve nova piora e os médicos optaram por colocá-lo em entubação para evitar que a dificuldade em respirar prejudicasse o funcionamento de outros órgãos de seu corpo. “Pedimos a todos que gostam do Vanderlei e de nossa família que orem por ele. O momento é difícil, mas ele vai superar”, comentou Vagner.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021