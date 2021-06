Copel e Sanepar incluem jardins Israelense e Arco-íris no orçamento para obras em 2022

Reunião com a Sanepar, na Prefeitura Municipal. Foto: divulgação

Em duas reuniões distintas ocorridas na Prefeitura de Araucária, a Copel e a Sanepar, em conjunto com as secretarias de Governo, Obras, Meio Ambiente, Infraestrutura e Políticas Públicas e a Procuradoria Geral do Município, discutiram a parte mais importante do processo de regularização fundiária dos Jardins Israelense e Arco-Íris: a implantação dos serviços básicos de água, esgoto e luz, de forma legalizada. A associação dos moradores das duas comunidades esteve à frente dessas reuniões, apresentando as necessidades da área, que soma mais de quatrocentos quilômetros quadrados e possui uma população de mais de oito mil pessoas, divididas em mais de mil e seiscentos lotes.

Pela Sanepar, o gerente de produção Fábio Basso falou da importância da regularização, que além de trazer qualidade de vida, trará uma nova rede para as demais comunidades do entorno do bairro Capela Velha, através de uma grande adutora. Por parte da Copel, os representantes demonstraram preocupação para que a empresa Terra Nova, que cuida do processo de regularização, entregue o quanto antes o projeto de arruamento e calçamento para determinar os limites de instalação dos postes da rede. O projeto foi entregue à Secretaria de Infraestrutura, que fez os apontamentos necessários e em seguida enviado à Copel para elaboração do plano de eletrificação das comunidades.

Regularização fundiária

O processo de regularização fundiária dos jardins Israelense e Arco-Íris teve início há mais de três anos e está devidamente homologado no Fórum de Araucária. A área começou a ser invadida há mais de uma década, e no acordo estabelecido com a proprietária da gleba, ficou combinado a compra da área pelos moradores, que pagam mensalmente em seus carnês, um valor médio de R$ 350,00, para regularizar seus terrenos. O tempo médio de cada contrato é de aproximadamente dez anos.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021