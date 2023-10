Crianças do CMEI Tereza de Benguela, localizado no bairro Capela velha, fizeram o plantio de 90 mudas de árvores nativas no dia 21 de setembro, data em que se comemorou o dia da árvore e também o aniversário de 21 anos do Projeto Meros do Brasil, que é desenvolvido na instituição. Para o plantio os pequeninos receberam ajuda dos professores e de uma equipe de voluntários da Repar – Refinaria Presidente Getúlio Vargas.

Cada turma ficou responsável por cuidar das árvores que plantou, objetivo desta ação foi demostrar para os alunos a importância do plantio para a captação do gás carbônico e a diminuição do aquecimento global, auxiliando assim na conservação de espécies. Foram plantadas mudas de espécies nativas como Pitanga e Arueira.

Sobre o Projeto Meros

No ano de 2002, tendo como fonte primária de informações o conhecimento e percepção de pescadores sobre o desaparecimento dos meros em diversas regiões do Brasil, um grupo de pesquisadores especialistas no estudo da família das garoupas criou o Projeto Meros do Brasil. Sua principal missão é formar uma rede de pessoas e instituições comprometidas com a preservação e recuperação dos meros (Epinephelus itajara) e dos ambientes marinhos e costeiros brasileiros.

Atualmente as ações do Projeto Meros do Brasil, patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, estão voltadas para a conservação da sociobiodiversidade através da pesquisa científica, educação, comunicação e da arte e buscam envolver as comunidades locais, valorizando o seu conhecimento, e toda a sociedade, promovendo equidade de gênero, inclusão racial e de pessoas com deficiência.

