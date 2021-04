Cuidadora pede ajuda para manter a segurança dos animais acolhidos no Centro

Foto: divulgação

A araucariense Viviane cuida de 14 cães e quatro gatos no centro da cidade, mas já recebeu algumas reclamações dos seus animais, por parte de vizinhos. Temendo pela segurança dos mesmos, a cuidadora decidiu criar uma rifa para arrecadar materiais de construção e melhorar o muro da casa onde os animais vivem, para impedi-los de fugir e causar confusão no bairro.

Segundo ela, alguns dos cães acabam escapando pelo muro da casa, que é baixo, arrumaram briga com outros cachorros que vivem por ali e até mesmo avançaram em pedestres. ‘Não quero manter eles amarrados, porque é desumano, é um crime! Cuido deles há anos e o terreno é bem grande. Ameaçaram até envenená-los, então vou construir um muro maior e aí acaba o problema”, explicou.

A rifa

Vivendo uma situação complicada, onde até mesmo a ração para os cães e gatos tem faltado, Viviane criou as rifas como uma alternativa para sair da crise. Cada rifa custa R$5, e o prêmio para o ganhador será valor de R$100, mais a satisfação de colaborar com a causa animal. “Preciso muito da ração pra eles e de no máximo 200 tijolos para aumentar o muro”, completa a cuidadora. Para comprar a rifa ou ajudar a Viviane e seus animais basta ligar no número (41) 99741-1451.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021