Delegacia já tem a autoria do crime motivado por uma disputa de ponto de tráfico ocorrido no Tupy  

Uma briga por ponto de tráfico de drogas teria sido a motivação do crime ocorrido na sexta-feira (29/09), na Rua dos Gerânios, no bairro Campina da Barra. Naquele dia, a Polícia Militar de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública e ao chegar no local se deparou com quatro suspeitos, sendo dois homens e duas mulheres, saindo de uma área de mata. As duas mulheres acataram a abordagem, mas os dois homens ainda tentaram fugir e dispararam contra as equipes, um deles acabou detido.

Ao entrarem na mata para tentar a captura do fugitivo, os policiais se depararam com um homem caído no chão, que teria sido morto pelos próprios comparsas. Ao ouvir testemunhas, estas relataram que os autores do homicídio teriam sido dois indivíduos, conhecidos pelos apelidos de Pity e Beiço, sendo este último o que foi preso. Conforme apurado nas investigações, a Delegacia de Araucária chegou ao suposto autor do crime, um sujeito conhecido pelo apelido de Diamante, que seria morador do Caximba, em Curitiba.

“As investigações apontaram que o sujeito conhecido como Pity estava no local, mas não teve participação no crime, já o Beiço, que está preso, teria ficado responsável em ajudar a jogar o corpo da vítima no rio, porém com a chegada da PM, a desova foi frustrada. Apuramos também que o crime teve como motivação a disputa pelo ponto de tráfico. As diligências continuam, no sentido de localizar o Diamante”, disse o delegado Erineu Portes.

Edição n.º 1382