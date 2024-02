Delícias sem glúten: uma ideia que surgiu na cozinha de casa e tomou forma em um negócio de sucesso

Aos 30 anos, Tatiana encontrou-se imersa em uma jornada culinária única e transformadora, impulsionada pela necessidade de atender às restrições alimentares de seu esposo, que é celíaco.

A busca por produtos sem glúten saborosos tornou-se uma verdadeira saga para o casal, que inicialmente enfrentava a escassez de opções no mercado.

Diante das limitações encontradas, Tatiana tomou a decisão de colocar a mão na massa e começar a preparar em casa os produtos tão desejados por seu marido. Inicialmente, esse processo era uma demonstração de amor e cuidado. Mas à medida que amigos experimentaram, aprovaram e indicaram para outros, e a ideia começou a ganhar forma.

Os produtos são preparados com muito cuidado e sem risco de contaminação cruzada, garantindo qualidade e segurança

“Eu sempre gostei de cozinhar, e acredito que cozinhar é uma forma de expressar amor e afeto”, compartilha Tatiana. Foi assim que, há quatro anos, ela deu início ao seu negócio de produtos inclusivos, focando exclusivamente em opções sem glúten, sem lactose e sem açúcar refinado. A qualidade dos produtos, aliada à atenção especial para evitar contaminação cruzada, tornou-se a marca registrada de seu empreendimento.

O público-alvo da empreendedora é diversificado, atendendo não apenas aos celíacos, mas também às pessoas intolerantes à lactose, com alergias ao leite e diabéticas. Tatiana destaca a importância de uma alimentação saudável para melhorar a qualidade de vida, promover a saúde e proporcionar mais disposição. “É comum encontrar pessoas que ainda têm preconceitos com esses alimentos, acham que são ruins, sem sabor. Convido todos a experimentarem nossos produtos e formarem suas próprias opiniões”, enfatiza Tatiana, incentivando aqueles que possam hesitar em relação aos produtos sem glúten a darem uma chance para uma experiência cheia de sabor e benefícios para a saúde.

A trajetória de Tatiana também é um exemplo inspirador de como uma necessidade pessoal pode se transformar não apenas em uma solução criativa para a própria família, mas também em uma oportunidade de negócio bem-sucedida, contribuindo para a oferta de opções mais saudáveis e inclusivas no mercado alimentício.

Uma opção deliciosa para o café da manhã

Serviço

Ficou curioso para descobrir o sabor da culinária sem glúten? Então conheça as diversas opções disponíveis na Delícias sem Glúten. Os pedidos podem ser retirados ou entregues em casa e precisam ser feitos por encomenda, com no mínimo dois dias de antecedência.

Entre em contato através do telefone (41) 99793-4753 ou pelas redes sociais @deliciassemgluten_araucaria.

NINA SANTOS / Edição n.º 1402