Denuncia de assédio resulta em prisão por tráfico de drogas na manhã deste sábado (02)

Um caso de denúncia de assédio resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na manhã deste sábado (02). Duas mulheres, ao saírem de uma casa noturna por volta das 07h30, perceberam que estavam sendo seguidas por um indivíduo em um carro. Ao pararem em um outro estabelecimento, notaram que o homem permaneceu nas proximidades, aguardando até que deixassem o local.

Quando as mulheres seguiam em direção às suas residências no bairro Iguaçu, o homem reapareceu e, segundo elas, as ameaçou, afirmando ser “do corre”.

Por volta das 08h00, agentes da Guarda Municipal em patrulha pelo bairro foram abordados pelas mulheres, que relataram o ocorrido. Após rondas pela região, a equipe localizou o veículo e o suspeito.

Durante a abordagem e busca veicular, foram encontrados 19 pinos de cocaína, uma porção de substância semelhante, um pacote com maconha, além de documentos pessoais de terceiros.

Diante do flagrante, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.