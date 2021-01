Departamento de Trânsito e GM fecham o cerco contra “jecaboys” que circulam em motos com “escapamento aberto”

Compartilhe esta notícia

Ao longo deste sábado, 16 de janeiro, o Departamento de Trânsito da Prefeitura e a Guarda Municipal realizaram uma ação conjunta em vários pontos da cidade com o objetivo de coibir que motociclistas circulem com documentação irregular e, principalmente, com o escapamento de seus veículos adulterados.

Os escapamentos alterados, chamados também de escapamentos abertos têm gerado dezenas e dezenas de reclamações semanais de moradores de Araucária. Eles relatam que muitos motociclistas que fazem essa modificação em seus veículos passam em frente as suas casas em alta velocidade e fazendo uma barulheira que impede qualquer pessoa de dormir.

As abordagens deste sábado aconteceram no Capela Velha, Campina da Barra, Centro e nas localidades rurais e Colônia Cristina e Roça Nova. Ao todo foram mais de 70 motociclistas abordados, sendo que 10 motos tiveram que ser recolhidas ao pátio do Departamento de Trânsito. Além disso, vários outros autos de infração foram aplicados.

Ainda conforme o Departamento de Trânsito, operações como a deste sábado continuarão acontecendo de maneira rotineira e alertam os motociclistas sobre a ilegalidade de alterar certas características de seus veículos. Isto porque o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seu artigo 230 estabelece que “conduzir veículo com característica alterada, descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é uma infração grave”, o que gera multa e 5 pontos na carteira de habilitação. Além disso, como medida administrativa, a moto que estiver nessas condições é apreendida.

Ação foi realizada em diversos pontos da cidade (Foto: Divulgação)

Veículos apreendidos foram levados à sede do Departamento de Trânsito (Foto: Divulgação)