O campeão da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo será conhecido no próximo domingo (20/08), e a decisão será entre os times da Holanda e da Argentina. Ucrânia e Itália decidirão o troféu de 3º lugar.

A disputa do troféu de bronze será às 9h30 e a decisão do troféu de ouro acontece às 10h30. Após as partidas haverá um almoço de confraternização (por adesão) entre todos os participantes da Copa, torcedores, familiares e demais presentes, com a premiação dos vencedores.

