Dra. Cássia Moura Andrade: Cuidados com a postura

A maioria dos desconfortos na coluna são causados pela má postura durante longos períodos! Sentar de forma errada, abaixar de forma errada e principalmente, ficar muito tempo em determinadas posições, pode acabar prejudicando a saúde da coluna, ou até agudizar um problema já existente.

Mudar de hábitos faz parte do processo de tratamento. Praticar atividade física, seguir as recomendações e dicas de postura que sempre oferecemos aqui, buscar ajuda quando sentir qualquer desconforto e alimentar-se de forma saudável são coisas simples, mas essenciais para a sua saúde.

Precisou de ajuda? Venha conhecer mais sobre as nossas técnicas exclusivas e inovadoras e conversar com nossos fisioterapeutas em nossa clínica, pertinho de você! Entre em contato, esclareça suas dúvidas e visite a ‘Maior Rede de Tratamento para Coluna do Mundo.

