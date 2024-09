Dra. Cássia Moura Andrade: Hérnia de disco e dor ciática

Quando a hérnia de disco pressiona algum ponto do nervo ciático, a dor aparece e a pior parte, é que ela pode correr por toda a extensão da perna, já que este é o maior nervo do corpo e vai até os dedos dos pés.

A dor que irradia pela perna pode estar localizada só na lombar, e ou descer pela perna até chegar a ponta dos pés. Também é possível sentir alteração de sensibilidade, amortecimento e até perda de força no pé.

Mas sabe o motivo desta hérnia de disco existir? Muito provavelmente é devido à sobrecarga gerada nos discos, que são os amortecedores da coluna, pela má postura, a falta de atividade física, má alimentação, entre outros fatores. Um outro motivo é a predisposição genética para o problema – ele também é um grande influenciador para o surgimento da lesão.

A boa notícia é que existe tratamento especializado para este problema, sem cirurgia ou medicação.

Em nossos tratamentos exclusivos e especializados, utilizamos técnicas manuais precisas e exclusivas, que foram desenvolvidas e validadas por profissionais com mais de 45 anos de experiência, nas mais renomadas instituições do mundo.

Você não precisa sofrer mais com a Hérnia de Disco.

