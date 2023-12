Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Contagem regressiva para o Natal, e muitas famílias já viajaram, seja para outros estados e cidades visitando parentes, ou viajando para a praia para relaxar e descansar.

E uma boa notícia é a fase da lua, que está em época boa para pegar uns peixes. A lua crescente finalizará no dia de Natal (25/12) e dará lugar a lua cheia, que ficará presente até o ano novo. A lua cheia é a melhor fase para realizar uma pescaria. Alguns peixes que estão em alta, são: Peixe Porco, Olhete, Bicuda, Anchova, Galo, entre outros.

Para os amantes da pesca que estão na praia, um ótimo peixe para se pescar é o Agulhão-Bandeira, que é encontrado em alto-mar, e é muito fácil de reconhecê-lo.

Devido à grande nadadeira que possui nas costas, foi apelidado com o nome “Veleiro do Atlântico”. Ele também possui um rosto longo e fino, que se assemelha a uma agulha. Sua cor é azul-escuro e prata, podendo possuir algumas pintas espalhadas nas laterais do corpo. Pode atingir 3 metros e pesar 60 kg.

Além disso, por serem muito fortes e rápidos, dão um baita trabalho para os pescadores que ousam capturá-lo. Então, não esqueça de se preparar bem se quiser pescá-lo.

