Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Feliz 2024! Estão preparados para mais um ano? Que tal marcar uma pescaria para iniciar 2024 com o pé direito?

Para contribuir com essa pescaria com a família ou amigos, a fase da lua está a favor dos pescadores. A lua minguante iniciou no 1° dia do ano, e finalizará na quarta-feira, 10 de janeiro. Essa fase não é a melhor, mas ainda é muito boa para pegar alguns peixes.

E para quem for aproveitar as férias na praia para pescar em alto mar, pode até encontrar o peixe Bijupirá. Talvez você o reconheça pelo nome Beijupirá, Cobia, Pirambijú, Tubarão de Escama ou Cação de Escama. Uma espécie com várias identidades, não é mesmo?

Esse peixe pode atingir 2 metros de comprimento e pesar cerca de 80 kg. O Bijupirá tem escamas pequenas, mas seu corpo é alongado. Sua cor é bem marcante, sendo de um marrom escuro com duas listras ao longo do corpo que podem ser da cor branca ou prateada.

Edição n.º 1396