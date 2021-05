Em aniversário de um ano, grupo voluntário fará live no dia 1° de maio

Doações arrecadadas pelo grupo de voluntários já ajudaram mais de 90 famílias necessitadas. Foto: divulgação

Formado há um ano, inspirado em um projeto beneficente realizado na faculdade Unifacear, o grupo “Fazer o bem sem ver a quem” realizará neste sábado, 1° de maio, uma live especial para contar a história da iniciativa, que já ajudou mais de 90 famílias em Araucária. A transmissão acontece na página oficial do grupo no Facebook, às 15h, e vai sortear a rifa criada por eles, além de presentear os expectadores que participarem ao vivo.

Arrecadando cestas básicas, roupas e brinquedos para pessoas carentes do município desde o ano passado, os amigos de Roze Ferreira e Eliane Helena, fundadoras do projeto, se uniram em prol dos que mais precisam, principalmente neste momento de vulnerabilidade vivenciado por muitas famílias. Segundo Roze, são entregues de 7 a 12 cestas semanalmente, fruto de doações da comunidade.

Diante desta dura realidade, o grupo procura sensibilizar mais pessoas para aderirem à causa e também busca o apoio de novos voluntários e até mesmo de empresas que queiram contribuir com as famílias atendidas por eles. “Quero que as pessoas conheçam nosso trabalho e que mais gente se inspire em ajudar o próximo, que é disso que o mundo precisa”, reforça Roze.

Sobre a live

Além de contar sobre a união destes amigos araucarienses no amparo às famílias que vêm enfrentando crise, a transmissão comemorará um ano de trabalho voluntário. A live será apresentada por Lya Moraes.

Serviço

Para contribuir nas ações do “Fazer o bem sem ver a quem”, basta ligar no (41) 99610-9586 ou entrar em contato através da página do projeto no Facebook.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021