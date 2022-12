Em ritmo de crescimento, Master Fit Saúde Store comemora o prêmio de “Melhor Loja de produtos médicos e hospitalares”

A Master Fit Saúde Store recebeu o prêmio Melhores do Ano, promovido pela Única Comunicação, a empresa foi escolhida como a melhor na categoria “Loja de produtos médicos e hospitalares”, pelo voto popular. “O prêmio é o reconhecimento máximo que recebemos dos nossos clientes e eles são a razão para sempre buscarmos melhorias. É também um reconhecimento ao caminho de transformação que temos trilhado na empresa”, declarou a Drª Adaiane Costa, CEO do Grupo Master Fit Saúde.







A transformação a qual a empresária se refere é a ampliação da loja, que nesses três anos de atividades, vem inovando tanto no atendimento, quanto na oferta de produtos, já que o mercado está sempre aquecido com novidades. A Master Fit é uma loja especializada em linhas ortopédicas e de acessibilidade, como as botas ortopédicas, camas hospitalares, cadeiras de rodas, muletas, calçados ortopédicos e semi-ortopédicos e linha conforto para quem tem muita dor nos pés, palmilhas especiais, cintas pós-cirúrgicas/pós parto, meias compressivas e as linhas fitoterápica e naturopática, levando os poderes de cura da medicina natural para uma vida mais saudável às pessoas. Além da venda, a loja possui muitos itens para locação, como as cadeiras de rodas, cadeiras higienizadoras e diversos outros produtos de saúde e beleza.

Além da loja física, em 2021 a Master Fit passou a investir no e-commerce, ampliando seu atendimento para todo o Brasil, sempre focada na saúde, na beleza e no bem-estar físico e mental dos clientes, sejam eles empresas, profissionais da área da saúde, clínicas, hospitais ou clientes físicos. “Entramos no e-commerce, mas continuamos investindo na loja física, que agora vai ganhar um espaço mais amplo de exposição de calçados ortopédicos e profissionais”, comenta Drª Adaiane.

A empresa também possui um televendas via WhatsApp: (41) 99965-8585 e ainda o site https://www.masterfitsaude.com.br/loja/, onde as pessoas podem comprar seus produtos e receber no conforto de suas casas ou mesmo nas empresas.

“A Master Fit Saúde se preocupa e está sempre atenta às necessidades dos seus clientes. Agradecemos a preferência da população araucariense que nos escolheu para receber o prêmio Melhores do Ano e convidamos a todos que ainda não conhecem nossos serviços a visitarem nossa loja ou nosso site”, convida a empresária.

Serviço

A Master Fit Saúde Store fica na Rua Manoel Ribas, n.º 1403, bairro Cachoeira, os telefones para contato são: (41) 99655-8585 e 3552-7156. Acompanhe as novidades e promoções no site da loja: https://www.masterfitsaude.com.br/loja/