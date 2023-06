Em ‘strike’, carro bate em três veículos e mata um cachorro no Jardim Califórnia

Um grave acidente provocado por um veículo Citroen C3 chamou a atenção dos araucariense nesta quinta-feira (01/06), devido aos estragos provocados. Segundo testemunhas, minutos após o meio dia, um motorista desceu a rua Tiriva, no Jardim Califórnia, bairro Capela Velha, em alta velocidade, bateu em outros três carros — um Fiat Doblô, um Jeep Renegade e um Palio Flex. Um dos carros perdeu o controle e por pouco não derrubou o muro de uma residência. No acidente, um cachorro também teria sido atropelado e morto.

O dono do muro disse que levou um susto tremendo ao ouvir o barulhão e contou que é comum os veículos descerem a Tiriva em alta velocidade, em direção à Avenida das Araucárias. “Aqui é uma via residencial, mas os motoristas costumar utilizar para desviar a rua Papagaio, que tem lombada, o problema é que descem ‘no galeto’, pensam que é uma pista de corrida. Não me admira ter acontecido esse acidente. Hoje o que vimos aqui foi um verdadeiro ‘strike’. Felizmente ninguém teve ferimentos graves”. comentou ele.

Uma mulher e uma criança tiveram ferimentos moderados e foram socorridas por uma ambulância do Siate. Ainda segundo testemunhas, minutos antes esse mesmo Citroen C3 teria atropelado um senhor de 68 anos na rua Tesoureiro, que fica a poucos metros do local do acidente. O homem teve ferimentos moderados e foi atendido pelo Siate.