Empresário faz campanha simultânea para arrecadar e doar roupas e alimentos

O coronel aposentado do Exército Amaury Vieira Junior também quer fazer a sua parte para ajudar os mais necessitados. Foto: divulgação

Inspirado no exemplo de uma empresa de São Paulo, o empresário e coronel aposentado do Exército, Amaury Soares Vieira Júnior, decidiu fazer uma campanha solidária diferente. Ao invés de apenas doar, a pessoa que estiver precisando de ajuda, poderá pegar uma doação. Ele montou um ponto de coleta em frente à sua empresa, na rua Ceará, 124, no Jardim Iguaçu, bairro Cachoeira, e em poucas horas, a notícia da campanha já tinha se espalhado, e as doações começavam a chegar.

“Se precisar, pegue! Se puder, doe!”. Baseado nesse slogan, o empresário está arrecadando e doando cestas básicas, alimentos, roupas, sapatos e bonés. “Por enquanto as doações são destinadas a todos que passarem aqui na empresa e que estiverem precisando. Se aumentar muito a demanda, vou encaminhar para a assistência social da Prefeitura, para que repasse às famílias carentes. Eu decidi fazer a minha parte e ajudar quem passa por dificuldades, principalmente agora, nesse momento difícil de pandemia”, comentou o coronel. Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo fone (41) 98811-7060.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021