Equipe Amigos de Araucária de destacou na prova Revezamento Interparques 2023

No domingo (30/07), atletas da equipe araucariense Amigos do Parque participaram do Revezamento Interparques, competição promovida e realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMELJ de Curitiba. A prova teve largada no Museu Oscar Niemayer, passando pelos parques São Lourenço, Tanguá, Tingui e finalizando no Parque Barigui, totalizando 20 km.

O percurso e a altimetria difíceis foram os grandes atrativos do Revezamento, que contou com a participação de atletas da região e de cidades do Paraná e de outros estados. A equipe araucariense competiu nas categorias solo, dupla masculina, dupla mista e quarteto feminino. Na dupla masculina os atletas Grilo e Wisnei disputaram com mais de 280 outras duplas e conquistaram a 3ª posição na classificação geral. As demais duplas ficaram entre as 20 melhores, já o quarteto feminino obteve a 13ª posição entre 164 equipes inscritas, sendo a melhor colocação obtida por uma formação entre todas as participações femininas da equipe.

“A equipe Amigos de Araucária vem se consolidando cada vez mais no cenário esportivo como uma das grandes forças do atletismo. Nossas atividades são desenvolvidas no Centro de Treinamento do Parque Cachoeira diariamente, a partir da 18h20, com participação gratuita para quem se interessar”, disse o professor e treinador Renato.

Edição n. 1374