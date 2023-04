Escapou na primeira, mas acabou sendo preso na segunda e responderá por violência doméstica

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica com ameaça de morte na área rural de Capinzal, no início da noite de segunda-feira (03/04). Ao chegar no local, a vítima informou à equipe que havia sido ameaçada e só não apanhou porque estava com o bebê de 2 anos no colo.

Ela mostrou a situação em que o companheiro, com quem convive há cinco anos, deixou o interior da residência. Ele quebrou móveis, eletrodomésticos e a televisão. O homem havia se evadido do local no momento em que a equipe chegou, sendo assim, a vítima foi orientada pelos policiais a registrar boletim de ocorrência e a buscar ajuda.

Por volta das 21h desse mesmo dia, o irmão da vítima retornou a ligação à Central da GMA, dizendo que o homem havia voltado à residência e sua irmã temia pela vida, pois ao sair de casa mais cedo, o agressor a ameaçou de morte. A equipe retornou ao endereço, dessa vez com o apoio da Viatura Comando, e encontrou o suspeito na frente da residência. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão e em seguida foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha.

Edição n. 1357