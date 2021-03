Escola e família: parceria fundamental na aprendizagem

A pandemia causada pelo Coronavírus Covid-19 e suas adversidades, trouxeram junto a importância de realinhamento de visões em vários aspectos, pois infelizmente acabou atacando justamente no que temos de mais importante: a vida!

De fato, estamos vivendo um momento singular em nosso planeta: extremas mudanças em função de um inimigo comum e invisível que nos fez repensar e se reinventar na forma de ser e agir frente a tudo que acreditamos. Para tentar não sermos atingidos por essa tragédia, pelo menos nesse momento, precisamos mudar para nos proteger e proteger aqueles que amamos, e a escola, como parte integrante do convívio social, também precisou mudar e se readequar.

É evidente que estudar sem ter um professor fisicamente ao lado, de fato não é algo fácil para ninguém e no que diz respeito às/aos crianças/estudantes atendidos pela Rede Municipal de Ensino, isso se torna ainda mais desafiador e novo, pois a grande maioria são pequenos e dependem de orientação dos adultos. Aqui reside o ponto chave a que nos remetemos: a importância do envolvimento da família nesse processo. Tem sido assim ao longo da história da aprendizagem que demonstra com estudos, que aqueles estudantes assistidos mais de perto por quem os cuida, possuem rendimentos mais eficazes em suas aprendizagens, ou seja, sentimento de acolhimento e atenção alavanca a aprendizagem efetiva. Evidente que nesse tempo de insegurança que nos cerca, esse acolhimento irá auxiliar amplamente nossas crianças.

Como mantenedora, temos caminhado com cuidado e dedicação para que os trâmites legais nos possibilitem com segurança migrar para o ensino híbrido, mas enquanto isso não ocorre com o aval dos órgãos de saúde responsáveis, precisamos encarar esse novo estilo de estudar, mantendo-nos no interior de nossas casas, enquanto aprendemos de um jeito diferente e contando sempre com o apoio indispensável da família. Essa parceria irá coroar e auxiliar amplamente essa nova realidade de nossos alunos, razão de ser de todo o nosso trabalho.

Texto: Departamento de Ensino Fundamental.

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021