Escola e seu papel social: Desafios da inserção do Assistente Social

A escola é um dos equipamentos sociais onde as expressões da questão social têm se apresentando. E, diante disso, tem sido desafiada a transferir conhecimento aliado aos reflexos do contexto sócio familiar do estudante. Dessa forma, é fundamental que a escola conheça a realidade social do estudante.

Essa aproximação ocorre através da família, que é convidada a estar mais próxima da escola. A família, juntamente com a escola, tem o papel de educar, sendo a família a responsável por contribuir com a formação de caráter, valores, moral etc.

A escola, no processo educacional pedagógico, deve respeitar a realidade social, familiar, econômica, cultural e religiosa dos estudantes, e conta com apoio da família neste processo, que a todo momento é incentivada a estar presente na escola.

A presença do assistente social na escola tem como um dos objetivos e desafios contribuir para que esta aproximação ocorra, ou seja, que escola seja um espaço de inclusão social, de garantia e acesso a direitos, colaborando com fortalecimento de vínculos familiares e com a formação de estudantes protagonistas da sua própria história.

Os desafios do serviço social na escola são os de trabalhar com as vulnerabilidades sociais que impactam no desenvolvimento pedagógico do estudante, e as questões sociais legitimam o trabalho do assistente social neste contexto.

O Assistente Social vem dar apoio aos demais profissionais da educação, subsidiar a escola nas questões sociais, que fazem parte desse ambiente educacional. O profissional de serviço social tem suas ações focadas na informação e na orientação.

Te desafiamos a estar mais próximo da Escola! Participe deste processo, venha conhecer a equipe multiprofissional e conversar com assistente social na escola.

Luciene dos Santos Silva

Assistente Social Da Educação – Município de Araucária.