Escolas de Araucária oferecem ensino fundamental pelo Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Quem não teve oportunidade de terminar o ensino fundamental ou ensino médio no tempo regular pode retomar os estudos e começar a planejar uma carreira? A resposta é sim! O EJA – Educação de Jovens e Adultos, permite a qualquer pessoa concluir os estudos e dar um novo rumo na vida profissional. O programa oferece a oportunidade de retomada (ou início) dos estudos para quem deseja concluir do 1º ao 5º ano (antiga 4ª série) do ensino fundamental.

Moradores de Araucária que desejam cursar o EJA podem realizar suas matrículas nas escolas da rede pública municipal que ofertam o programa, em qualquer época do ano. O único requisito exigido é ter 15 anos de idade ou mais. Basta o interessado se dirigir à secretaria de uma escola que oferece essa modalidade de ensino e apresentar os documentos necessários: RG, CPF, histórico escolar e comprovante de endereço.

O programa é gratuito e oferece certificação. As disciplinas estão de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a qual define o ensino necessário para o desenvolvimento do aluno na educação básica do país.

Vagas

Há vagas no período da tarde somente na escola Werka e, à noite, nas seguintes instituições:

Escola Municipal Arlindo Milton Druszcz. Rua Faisão – Capela Velha – fone 3614-7712

Escola Municipal Prof. Ambrósio Iantas. Rua José Maria dos Anjos, 50 – Capela Velha – fone 3614-7455

Escola Municipal Profª. Silda Sally Wille Ehlke. Rua Mato Grosso, 631 – Jardim Iguaçu – fone 3614-7491

Escola Municipal Profª. Maria Aparecida Saliba. Rua Profª. Maria Nassar Schaustek, 1024- Campina da Barra – fone 3614-7528

Escola Municipal Profª. Terezinha Mariano Theobald. Rua Gumercindo R. Pimenta, 76 – Cachoeira – fone 3614-7443

Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka. Rua Rodolpho Hasselmann, 531 – Centro – fone 3614-7454.

