Estudantes do Szymanski visitam museu egípcio e conhecem a cultura daquele povo

Estudantes do 6° ano do Colégio Estadual Professor Julio Szymanski tiveram uma aula de campo sobre a cultura egípcia no Museu Egípcio e Rosacruz-Tutankhamon, no bairro Bacacheri, em Curitiba. A visita agendada aconteceu no dia 15 de junho e os jovens puderam conhecer a cultura egípcia, o papiro, as réplicas das esfinges e túmulos, além de observar de perto a múmia Tothmea, de uma dama egípcia, que viveu há cerca de 2.700 anos.

“Apesar da chuva que caiu no dia da visita, os alunos amaram cada momento do passeio. Essa visita já estava programada há tempos e finalmente conseguimos levar os alunos para essa experiência, foi uma oportunidade para eles ampliarem seus conhecimentos culturais”, afirma a professora de História Elaine Cristine, que acompanhou os alunos juntamente com a professora de apoio Ivanir Lúcia Checon e a pedagoga Raquel Roieke.

Eles conheceram as réplicas das esfinges e os túmulos egípcios.

Edição n. 1368