Evandro Leão: Aja e pare de choramingar!

A palavra “desculpa” é a pior invenção ortográfica que existe, na minha opinião, e a palavra “esfarrapada” é a que mais combina com as desculpas que se ouvem por aí. Provavelmente, o termo “desculpa” é uma invenção sombria. Credo Evandro, cadê a Riqueza da Alma? Calma que já vamos minerar o ouro dessa discussão.

Quem nunca ouviu a palavra “desculpa” como atenuante a um serviço que você pagou e não foi entregue, a um acordo que foi feito e alguém descumpriu (com alguma desculpa), ou ainda aquelas pessoas que sempre têm uma trágica história de vida para justificar as falhas ou faltas em seus atos. Triste notícia mando agora aos desculpados, do ponto de vista espiritual: Não existem vítimas e não se aceitam desculpas!

Se Deus for um cara que tem ouvidos iguais aos nossos, imagino que Ele precise agendar com urgência uma consulta com o Otorrinolaringologista, pois suas orelhas devem estar enceradas e doloridas por ouvir tantas lamentações humanas que visam apagar a decadência cometida em seus compromissos. Só que como Ele é o todo-poderoso do astral, o Onipotente, ele certamente dispõe de um bom convênio médico, privilégio que o põe à frente de muita gente da fila dos postinhos de saúde, que convenhamos: é o próprio purgatório!

O significado da palavra “desculpa”, seguindo a morfologia da palavra “DES-CULPA”, implica em “libertar-se da culpa”. A questão é que “culpa” é um termo melhor aplicado na discussão do Direito sobre a autoria de crimes cometidos. Para o dia a dia, ao menos espero, a palavra que melhor se encaixa é “responsabilidade” ao invés de culpa.

E é possível libertar-se da responsabilidade com desculpas? Creio que não. Talvez prorrogar seu prazo, estender para suaves prestações em próximas encarnações, para então atender aquilo que somente você pode fazer por você mesmo! Veja, quando o cobrador de uma dívida perde o direito de executar o devedor, porque já se prescreveu seu direito de execução de 5 anos, por mais que haja uma “desculpa” para o devedor se sentir livre, ele de fato pode dormir sereno no travesseiro à noite, sentindo que a responsabilidade deixou de existir? Jamais e se dormir, que pesadelos o acordem para a vida!

Consciência sobre suas responsabilidades, este é o ponto crucial e pessoal que pode servir como despertador espiritual para lembrar a cada um de nós que a vida apenas evolui quando exercemos nossos compromissos. Você tem na vida todas as condições necessárias para parar de choramingar pelo que não deu certo e transformar sua própria história, com atitudes responsáveis, mangas arregaçadas e fé que todo bom trabalhador, e todo bom trabalho colhe os frutos fartos de seu esforço, se não da sociedade, certamente do Universo e do Criador. Não espere esmolas e nem desculpas! Para essa semana, desejo Responsabilidade e Paz. Segue-me no Instagram @tarodafortuna.