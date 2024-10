Evandro Leão: Descanse em paz!

Este texto não será sobre a notícia de alguma morte para comentar na roda de chimarrão, mas sobre como prolongar a vida. Você tem feito o melhor para realizar seus sonhos? Tem aplicado o que sabe ou feito o máximo que consegue, neste momento, para melhorar de vida? E está frustrada(o) com a lentidão dos resultados? Quero te dar uma dica espiritual importante: relaxe e descanse! Nem todo resultado almejado depende apenas de nossa ação individual. Nem tudo está em nossas mãos, ou segue o nosso tempo e vontade. O Universo/Deus tem bastidores misteriosos, muitas vezes nada lineares ou lógicos na execução de sonhos e milagres.

Certa vez, o Dalai Lama, mestre espiritual tibetano, disse: “A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância.” Se pensarmos bem, acho que Deus não é fã de muito barulho. Imagino Ele passeando pelo Universo em absoluto silêncio, em um vácuo de infinitas chances e possibilidades ainda não manifestadas. E, “do nada”, Ele intenciona: “Haja luz, haja água, haja terra, haja o ser humano…” E, então, uma sucessão de criações fantásticas acontece após o mergulho no silêncio da criação.

Não consigo imaginar Deus passeando em um carro barulhento pelo Universo, com música alta, anunciando: “Está passando pela sua dimensão o carro do Altíssimo. Realizo sonhos de ateus, católicos, umbandistas, candomblecistas, espíritas, evangélicos… Eu sou o amor em todas as crenças, eu sou o que sou.” Imagino que Ele transmite essa mensagem por um “Bluetooth espiritual”, e cada um deve checar a conexão do seu próprio dispositivo pessoal com a Fonte Universal.

O fato é que há coisas que não se conquistam no barulho, na reclamação, no grito. Pelo contrário, esse caminho logo te esgota, e você pode até desistir da ambição. A garganta cansa, mas o coração persiste. Há semeaduras espirituais que fazemos pela resiliência da nossa vida, que se inclina para um sonho ou propósito, e o resultado vem do silêncio dos seus atos, pensamentos e estudos. Deus/Universo está conversando com você o tempo todo e dialogando com a energia do seu objetivo.

Existe uma árvore no Japão chamada Magnólia do Norte, uma espécie que costuma dar a primeira florada apenas após 30 anos de cultivo, no início da primavera. Então, um perfume maravilhoso toma conta das praças e bosques japoneses agraciados com essa espécie. Agora, imagine se o jardineiro dessa planta passasse anos se cobrando por ela não florescer. Provavelmente, teria até mudado de profissão.

Quanto maiores são seus sonhos e projetos, maior deve ser sua capacidade de saber o momento de descansar e relaxar. A mente divina opera de forma silenciosa e constante. Mesmo que você não perceba nada, o universo continua trabalhando nos bastidores. Alguns sonhos se realizam em 3 dias, 1 mês, 2 anos, ou até depois de uma “Magnólia de tempo”. Então, descanse e relaxe. Você conhece suas sementes e sabe o solo em que está plantando. Agora, confie no tempo espiritual das coisas e libere-se das preocupações exageradas. Desejo uma semana de relaxamento para você. Sigam-me no @tarodafortuna.

Edição n.º 1435.