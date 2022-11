Falando Comigo Mésmo

Sabe, das véis enquando iéu se pega conversando comigo mesmo!!! E confessando, das véis enquando dá um briga que nem ieu mesmo se entendendo!!! Daí fiquei pensando, será que iésto sendo uma coisa normal das pessoa ou será que iéu estando ficando loco? Non que a coisa acontecendo ansim com muita frequência, só umas 3 ou 4 veis por dia!! De manhazinha quando se alevanta da cama e estando preparando o café, iéu já pregunta, o que que iéu vai fazer hoje, daí como iéu responde com algum tipo de trabaio, ou ieu vai consertar uma cerca, capinar um terreno, roçar as quiçaça, debulhar os milho e pronto, já começando as discuçón!!! Se fizer um trabaio que non sendo o outro, o outro ficando sem fazer o trabaio. E ansim, pra ieu ficar em pais comigo mesmo, iéu acerta que vai ponhar em orde de prioridade!! E pronto, já vindo outra discução, qual fazer primero se todos sendo da mesma impotância!! Ansim pelo meio do dia, depois que começando o serviço, iéu já começando a falar sozinho de novo!!! E o pior das véis, ieu se pega parado, dando de dedo ne mim mesmo quando discutindo algum assunto, ansim por exemplo, se ieu se alembrado que sendo solteron, morando sozinho na roça, iéu começando a perguntar pra ieu, proque ieu non casando quando tendo oprutunidade, nem que tivesse sido com a Germina, daquela véis que iéla zoiando de canto de zoio pra iéu, iéu ficando com vergonha de tirar iéla pra dançar!! Flortcha ainda me confortando dizendo que Germina sendo bunduda, surda e muda só táva zoiando pra ieu porque sendo vesga!!! Bunduda, surda e muda, ieu tava na frente da mulher perfeita e non sabia!! Mais ansim voltando pra ieu mesmo!!! No Fim da tarde quando caminhando pro Armazém do Iskapinski, na estrada parecendo que ieu mesmo estando do meu lado e vamo jogando conversa afiada, e zoia, das véis ieu até combina com ieu mesmo os sinal do truco. Ieu contando toda esta história pra pepsicola, iéla dizendo que tudo iésto sendo normal pra quem morando tanto tempo sem companhia que podendo ser de uma esposa, de uma irmã e até de um amigo, porque nos dias de hoje sendo normal pras pessoa enxergar as companhia de forma natural. E que a partir de hoje, iéu experimentando falar comigo mesmo só o que o coração dizendo. Sabe que ieu tá tendo progresso, toda veis que ieu vai falar comigo mesmo, ieu falando o que o coraçón dizendo: tum, tum, tum…acabô as discuçón!!!!