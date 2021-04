Família cria vakinha online para custear cirurgia ocular

Rosemeri descobriu a doença recentemente e agora está lutando pra conseguir realizar a cirurgia. Foto: divulgação

Para frear o avanço do ceratocone, doença em que a córnea se curva para fora do olho, formando um cone, limitando a visão, Rosemeri dos Santos Ferreira, de 32 anos, precisa realizar uma cirurgia urgente, chamada crosslinking. O tratamento inovador vai ajudar a dona de casa a melhorar a visão, entretanto, o procedimento custa caro, em torno de R$ 4mil cada olho. Ela não tem esse dinheiro, por isso, a família criou uma vakinha online para tentar arrecadar o valor necessário.

Rosemeri conta que desde a adolescência já tinha problemas de visão, porém, há cinco anos vinha tentando fazer uso de óculos para tentar solucionar a dificuldade em enxergar. Após exames mais detalhados, ela foi diagnosticada com ceratocone, no estágio três. O crosslinking foi sugerido como tratamento ideal para a condição enfrentada pela araucariense. O método cirúrgico consiste no uso de radiação ultravioleta para o fortalecimento das fibras de colágeno, retardando assim a evolução da doença.

Além da vakinha, Rosemeri e a família também estão vendendo rifas, tudo para se chegar ao valor do procedimento o mais rápido possível. “Tenho que operar os dois olhos. Precisamos muito da ajuda de todos”, diz a moradora do Capela Velha.

Para ajudar no tratamento da Rosemeri, as pessoas podem fazer doações através do PIX 065 625 099 20 (CPF) ou PIX 41991695084 (celular). O link da vakinha virtual é https://vaka.me/1907049 e o WhatsApp para contato é o (41) 99169-5084.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021