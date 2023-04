Família de gatinho Eduardo faz rifa para arrecadar dinheiro para seu tratamento

Eduardo é um gatinho muito fofo e carinhoso, ele foi resgatado e agora sua nova família precisa de uma força para custear seu tratamento, o Eduardo tem uma fratura nas patinhas traseiras chamada Salter Harris, fratura essa que afeta a cartilagem de crescimento dos ossos e infelizmente, esse problema não pode mais ser resolvido com procedimento cirúrgico.

O que o Eduardo precisa é um tratamento fisioterapêutico para tratar das dores e fortalecer seus músculos, pois além das dores ele manca. Para ajudar nos custos do tratamento, a família do gatinho está organizando uma rifa, cada número custa 4 reais e o prêmio é um fone bluetooth. Caso queira ajudar no tratamento do pequeno Eduardo, entre em contato com a Aline através do WhatsApp (41) 99830-8548.