Família do bairro Estação procura por cachorrinha recém operada que fugiu de casa

Foto: divulgação

Uma cachorrinha fugiu de sua residência no bairro Estação na tarde da última segunda-feira, 5 de abril. Ela se recupera de uma cirurgia, pois foi atropelada recentemente, por isso precisa de cuidados constantes. A cachorra é de porte grande, tem pelagem preta e patas marrons.

“Ela sofreu o acidente no dia 25 de março, então a adotamos. Por conta da cirurgia, ela está com os pelos das patas da frente e do quadril raspados. Precisamos que quem esteja com ela nos devolva, porque ela está tomando remédios”, explica a dona.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da cachorrinha pode entrar em contato pelos telefones (41) 99644-4742 ou o (41) 99960-1538.