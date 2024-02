Família está realizando vakinha para comprar cadeira de rodas para antigo treinador do Projeto Vencer

Reinaldo Lourenço tem 56 anos, há 2 anos foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), e sua família pede ajuda com doações para comprar uma cadeira de rodas motorizada.

De acordo com o site da Pfizer, essa doença causa a degeneração progressiva das células responsáveis pelo controle dos movimentos voluntários, onde a pessoa acaba sofrendo paralisia gradual. Infelizmente não existe cura, mas tem tratamentos que podem ajudar a diminuir o avanço da doença.

Durante anos, Reinaldo treinou várias crianças pelo Projeto Vencer, projeto social de futebol. “Ele tinha uma vida bastante ativa, mas infelizmente acabou perdendo os movimentos das pernas. Agora estamos aprendendo e buscando coisas que podem facilitar a vida dele”, relata a filha de Reinaldo.

As doações podem ser feitas via PIX usando a chave 842.248.199-53. Qualquer informação adicional entrar em contato com o número (41) 99927-5702.