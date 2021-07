Família oferece recompensa a quem encontrar papagaio perdido no Capela Velha

Foto: divulgação

Na tarde do último sábado, 17 de julho, Fred, um papagaio de três anos, escapou de sua residência no bairro Capela Velha. De acordo com a família, a ave voou sentido a Rua Curió e até o momento não retornou. Eles desconfiam que o papagaio possa estar na casa de algum vizinho, já que o mesmo não voa mais de 300 metros.

“Ele significa muito para mim. Tenho esperança de que volte, pois ele é a única lembrança que tenho do meu pai, que faleceu ano passado”, diz Eduarda, dona de Fred. A família oferece recompensa a quem ajudar a encontrar a ave. Informações sobre o paradeiro de Fred devem ser passadas através do telefone (41) 99855-1036.