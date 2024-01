Família pede ajuda com doações de sangue para araucariense diagnosticado com leucemia avançada

Por volta de 10 dias atrás, o araucariense Felipe Barbosa, de 30 anos, foi diagnosticado com leucemia avançada, sendo encaminhado diretamente à UTI sem direito a visitas, devido a sua imunidade baixa.

“Ele havia planejado ir para a praia passar o ano novo com o pai, mas ele começou a passar muito mal e estava bem fraco. Quando chegou no hospital, o médico encaminhou imediatamente o Felipe para o Hospital Erasto Gaertner, e deu a notícia que ele estava com um quadro de leucemia muito agressiva”, explica uma amiga do Felipe.

Diante desta situação, a família está pedindo ajuda para as pessoas irem doar sangue no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

Importante ressaltar que o Felipe está precisando de doações de sangue com urgência, já que sua doença está em estágio avançado. “Ele está fazendo hemodiálise todos os dias, e fazendo quimioterapia, o que deixa ele muito fraco. E ninguém pode entrar no quarto, porque a imunidade dele está muito baixa”, a amiga relata com tristeza.

Doação

As doações podem ser de qualquer tipo sanguíneo, e para conseguir doar, será preciso realizar um pré-agendamento pelo telefone (41) 3165-4509, (41) 3165-4510. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00, e aos sábados das 08h00 às 12h00.

O Hospital Erasto Gaertner está localizado na Rua Dr. Ovande do Amaral, número 201, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. Para doadores de sangue, o estacionamento é gratuito.