Famílias do Capela Velha receberam doações da LBV

Grande parte das famílias que receberam os alimentos da LBV foram afetadas pelas chuvas. Foto: divulgação

A Legião da Boa Vontade (LBV) entregou na quinta-feira, 11 de março, kits de alimentos e de limpeza para 40 famílias da comunidade Rio Negro, no bairro Capela Velha. As doações vieram em boa hora, pois os moradores sofreram inúmeras perdas com as fortes chuvas que atingiram a comunidade nas últimas semanas. E com o agravante da pandemia, o número de necessitados vem aumentando, pois muitos ficaram desempregados e precisaram escolher entre comprar comida ou pagar aluguel.

A LBV entregou cestas verdes contendo tomate, batata, cenoura, laranja, melão, mamão, mimosa, repolho, limão, banana, pepino, maçã e acelga, cada uma com 13 kg. As famílias também receberam kits de alimentos e kits de limpeza. Os parceiros da LBV, Amigos Curitiba (@amigoscuritiba e CUFA (@cufa_pr) realizaram a entrega de álcool higienizante e biscoitos. Foram, ao todo, mais de 1 tonelada em doações entregues. Para essa ação, a LBV também contou com o apoio dos seguintes parceiros: Ceasa, Mesa Brasil, Sindicato das Empresas de Ônibus – Setransp.

Ação solidária

