Famílias do Iguatemi são atendidas com distribuição de verduras e frutas

As frutas e verduras são distribuídas aos sábados, respeitando as regras de distanciamento. Foto: divulgação

Todos os sábados, cerca de 60 famílias do jardim Iguatemi vão até a associação de moradores do bairro para buscar uma sacola de frutas e verduras. A doação vem através da associação do jardim Israelense, que recebe as os hortifrutis diretamente da Ceasa. “A pastora Adriana e o Alex, da associação, sempre estão nos ajudando. Recebem as doações e além de atender a comunidade deles, ainda ajudam outras, assim como a nossa. Esses alimentos são muito importantes para compor a alimentação das famílias que atendemos. Agradeço muito a eles, aos empresários da Ceasa e a todos os envolvidos nessa ação de solidariedade”, disse a presidente da associação Jessica Pelosi.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021