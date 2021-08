Feamar faz vakinha virtual para manter ação social nas comunidades

Foto: divulgação

A Federação das Associações de Moradores de Araucária – Feamar está sempre realizando ações sociais voluntárias com foco em ajudar a população carente do município. Em uma de suas ações está o trabalho de busca e distribuição de frutas e verduras do Banco de Alimentos do Ceasa, a distribuição dos mesmos acontece todos sábados, atendendo cerca de 15 comunidades e beneficiando centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social.

No entanto, o trabalho está comprometido devido à falta de estrutura da Federação. A entidade está precisando com urgência de caixas plásticas para hortifrutis (aquelas utilizadas pelos supermercados), para fazer o transporte das doações do Ceasa até as comunidades. Em um primeiro momento são necessárias 120 caixas, na sequência esse total poderá ser complementado.

Quem tiver interesse em ajudar a Feamar nesse trabalho social poderá fazer uma contribuição através da vakinha virtual que foi criada para esse fim, no link https://www.vakinha.com.br/r/2342945/8295274. Quem puder também poderá doar as caixas, é só entrar em contato pelo fone (41) 99694-7785.

Texto: Maurenn Bernardo