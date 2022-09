Federação Brasil da Esperança fará bandeiraço em Araucária

O grupo de partidos responsável pela candidatura de Luís Inácio Lula da Silva à presidência fará um bandeiraço em Araucária na manhã deste sábado, 10 de setembro. A ação tem início às 9h e segue até às 12h, no Cavalo Baio.

O evento está sendo organizado pela federação Brasil da Esperança (PT, PV e PC do B) e se concentrará bem na esquina da avenida Archelau de Almeida Torres com Victor do Amaral. De acordo com um dos organizadores, o presidente local do PT Rivadal Padilha, a ideia da ação é apresentar aos araucarienses algumas das propostas de Lula caso seja eleito em 2 de outubro.

Além de reforçar a campanha de Lula, o bandeiraço também apresentará aos araucarienses outros dos candidatos da Federação, como o Roberto Requião ao Governo do Estado e Rosane Ferreira ao Senado. “É uma oportunidade de reunirmos a militância e apresentarmos nossas ideias para um Brasil e um Paraná melhor”, destacou Rivadal.

Durante o bandeiraço, quem se interessar poderá receber adesivos e outros materiais de campanha dos candidatos da Federação.