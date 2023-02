Iéu anda mais pra baxo que torcedor do Paraná Clube! Parecendo que tudo que fazendo dado erado e só levando chumbo!! Em véis de ir pra frente tá cada dia voltando pra trás, e até achando que se ieu fosse paranista, tinha que voltar a torcer pro Pinheros ou pro Colorado!! Poquinho tempo atráis iéu indo na agropecuária e comprava caminhon de adubo, pagava no dinheiro vivo, era tanta das nota de cinquenta que tinha que levar de carinho de mon!! E Hoje em dia ieu ainda usando o carinho de mon, mas pra encher de adubo e vai um caminhon de dinheiro e ainda parcela em 3 vezes na promissória. Poquinho tempo atráis quando aparecion iéstes estudante vendendo rifa pra ajudar na viaje de formatura ieu comprava bloco interinho e ainda dava mais uns troco por cima, hoje em dia ieu que tá fazendo as rifa pra ajudar nas despesa da casa e nem usa mais o carinho de mon, já foi rifado!!! Poquinho tempo atráis iéu dava uma vaquinha pra virar churrasco na festa da igreja e ajudar comunidade na construçón do baracon de festa, e desmachar o paiol velho que caindo nos pedaço, hoje em dia iéu que pedindo pra comunidade fazer vaquinha pra me ajudar a consertar o paiol velho de casa que desmanchando nos pedaço. Os pé de fruta de casa que antes iéu dechava tudo mundo vir colher maçan, pera, mimosa, laranja, amexa, caqui, que indo apodrecer no pé se ninguém tirasse, pessoal levava de saco. Hoje em dia os pé fi caron tudo seco e ieu que tem que pular escondido pro terreno dos vizinho pra tirar uma fruta pra non fi car enchendo o saco deles com pedido. Até o Monza dando problema na caxa de marcha, agora só engatando uma das marcha, a marcha ré! De tanta das coisa acontecendo dos contrário que iéu acabando tomando uma grande decison na minha vida!!! A partir de hoje ieu vai levantar cabeça, vai fazer esforço dobrado, vai assumir os erro, as frustaçón, os tombo da vida, as angustia, e sair por aí falando aos 4 vento, com peito cheio, bradando pra tudo mundo ovir as palavra de expresson todo meu sentimento: Eu Tô Ferado!!!! Eu tô Ferado!!!