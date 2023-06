Festival de Arte e Gastronomia de Araucária cadastra artistas que irão participar do evento

O Festival de Arte e Gastronomia de Araucária deu início ao cadastramento de artistas que irão participar da 6ª edição do evento. Interessados deverão preencher o formulário disponível no link: https://forms.gle/dagHn26ueXvqdAK16 e assinalar se pretende participar do Circuito Oficial ou do Circuito Alternativo. O cadastramento vai até domingo, 04 de junho, e a divulgação dos selecionados acontece em 12 de junho. Informações poderão ser obtidas pelos fones: (41) 3031-5355 / (41) 99850-6246 ou enviando um e-mail para casaeliseuvoronkoff@outlook.com

Este ano o Festival acontecerá de 21 de junho a 30 de julho e contará com duas Mostras Culturais: o Circuito Oficial, que reunirá bandas e apresentações com durações longas, e o Circuito Alternativo, para exposições e performances de curta duração. A seleção do Circuito Oficial será feita pelos bares, que também serão os responsáveis pelos cachês. Já a curadoria do Circuito Alternativo será feita pela Casa Eliseu Voronkoff, e os cachês serão garantidos pelo público na modalidade “pague quanto vale” para performances.

Para as exposições, os artistas terão suas obras comercializadas pelo preço estabelecido por eles e receberão o valor integral em caso de venda.

Gastronomia

A 6ª edição do festival também traz novidades para os estabelecimentos gastronômicos participantes. Eles irão criar pratos especialmente para o evento e servi-los durante um mês. Além do “selo popular” a ser concedido através de votação feita pelos próprios clientes, que irão votar na melhor receita, a novidade para esse ano é a criação de um “selo técnico”, onde uma comissão fará a análise técnica de cada prato do cardápio do Festival.

