Filhotinhos que vivem no “Cãodomínio” do Costeira estão para adoção

Filhotinhos e cadela adulta castrada estão à procura de um lar. Foto: divulgação

O abrigo construído por voluntários para cães de rua no jardim Uirapuru, no bairro Costeira, mais conhecido como cãodomínio, segue superlotado de animais que foram abandonados e recolhidos das ruas. O abrigo, mantido por protetoras independentes, enfrenta dificuldades para conseguir cuidar e alimentar todos os cães, por isso, conta com o apoio da população, seja na doação de rações e medicamentos ou na adoção dos cãezinhos que moram lá.

A protetora Lena Gonçalves, responsável pela construção do abrigo, disse que frequentemente leva alguns animais para feiras de adoção, mas ainda são muitos os que estão à procura de um lar. “Existem vários filhotinhos aqui, que podem ser adotados. Nesse momento temos 14 cãezinhos para adoção, 12 são fêmeas, de portes pequeno a médio. Temos também uma cachorra adulta, já castrada, que é muito dócil e pode ser uma excelente companheira para crianças”, comentou.

Quem quiser adotar um desses cãezinhos, é só entrar em contato com a Lena, no fone (41) 99810-5326.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021