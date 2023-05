Nesse final de semana não teremos chuva, e de acordo com a previsão do SIMEPAR, o céu ficará claro, mas com temperaturas baixas.

Nessa sexta-feira (12/05), a mínima é de 9° e a máxima de 17°, com as rajadas de ventos chegando a 30 km/h. No sábado (13), a mínima aumenta para 10° e a máxima para 18°, com a ventania diminuindo para 25 km/h.

No domingo (14) a mínima volta para 9°, mas a máxima sobe para 19°. Os ventos despencam para 21 km/h.

Foto: Divulgação.