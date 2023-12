Fisiculturistas de Araucária conquistam Top 3 na Copa Sul IFBB

Leandro Marcelo Zabunov e sua esposa Viviane dos Santos participaram no final de semana do maior campeonato de fisiculturismo do Sul do Brasil, a Copa Sul IFBB. O evento bateu recorde em número de atletas e eles conquistaram o Top 3 no Sul Brasileiro de Fisiculturismo. Leandro competiu na categoria Classic Physique, enquanto Viviane competiu na categoria Bikini.

A preparação para o campeonato foi conduzida pelo renomado treinador Fernando Trentin, conhecido em Araucária por ser o melhor treinador de atletas e personal training, possui diversas especializações na área esportiva, além de ser um atleta campeão de fisiculturismo. Eles também contaram com o acompanhamento do coach Dr. Bruno Bagatin, que é formado em medicina pela Universidade de Joinville (Univille) e que também possui diversas especializações na área esportiva. Toda a preparação e finalização para o campeonato foram realizadas na Avila’s Gym.

Além disso, os dois atletas receberam o apoio de diversos patrocinadores que foram extremamente importantes para a participação no campeonato, entre eles a Avila’s Gym, Casa de Carne Bertoldi, Yesnow Hamburgueria, Gutty Sorveteria, HB Veículos, LP Team Suplementos, Koval Petshop, Supermercado Santa Catarina, Divilaggio Pizzaria, Bella Pizzaria, Barbearia TIO Doug, Hortifruti Primavera, Bia Dreher e dos personais Gislaine e Robson.

