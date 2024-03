Fusão das empresas Novozymes e Chr. Hansen dá origem a Novonesis

Em 12 de dezembro de 2022, a Novozymes e a Chr. Hansen celebraram um acordo para criar um parceiro líder global de biossoluções por meio de uma fusão estatutária das duas empresas. Todas as aprovações e registros regulatórios estão agora em vigor e a combinação proposta foi concluída com sucesso.

A mudança envolve as três plantas fabris da Novozymes no Brasil, localizadas em Araucária e Quatro Barras, no Paraná, e em Valinhos, em São Paulo.

A combinação da Novozymes e da Chr. Hansen criará um parceiro líder global de biossoluções, com uma ampla caixa de ferramentas biológicas e um portfólio diversificado em mercados atraentes. O grupo combinado terá receita anual de aproximadamente 3,7 bilhões de euros com sólida rentabilidade e geração de caixa. Metade do portfólio se concentrará em possibilitar vidas mais saudáveis e produzir alimentos melhores. A outra metade tratará da redução do uso de produtos químicos e da busca de práticas neutras para o clima.

O grupo combinado operará uma rede global de centros de P&D e aplicação, bem como plantas produtivas, e empregará cerca de 10 mil funcionários talentosos e orientados por objetivos inspirados pelo poder das biossoluções.

“Combinamos com sucesso a Novozymes e a Chr. Hansen e agora nos unimos como um dos principais parceiros globais de biossoluções. A Novonesis combina nossas fortalezas e as maravilhas da biologia, e estamos prontos para liderar uma nova era de biossoluções. Inovaremos e desenvolveremos biossoluções transformadoras que melhorem a maneira como produzimos, consumimos e vivemos. Reunimos as mentes mais brilhantes e, juntamente com meus 10.000 colegas, desbloquearemos o potencial ilimitado das biossoluções”, afirma Ester Baiget, presidente e CEO da Novonesis.

Novonesis significa um novo começo, é derivada da palavra grega ‘gênesis’ e reflete uma nova era de biossoluções em que a inovação em ciências biológicas e a tecnologia oferecerão soluções para resolver alguns dos maiores desafios enfrentados pela humanidade.

Edição n.º 1406